Тбилиси, 30 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Реальный рост ВВП Грузии в мае 2022 года в сравнении с показателем 2021 года вырос на 11,6%. Об этом 30 июня сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Pixabay.com Рост ВВП

По предварительным данным ведомства, общий рост ВВП за пять первых месяцев года составил 11,2%. Значительный рост был в сфере услуг логистики и ЖКХ, гостинично-ресторанном бизнесе, обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в добывающей промышленности.

В то же время индекс потребительских цен, на основании которого рассчитывают инфляцию, по данным Грузстата за май, врос в сравнении с апрелем с 101,1 до 113,3.

Стоит отметить, что в Грузии восстанавливается один из основных секторов экономики — туризм. В минэкономики отмечают, что поток иностранных туристов в стране приблизился по объёмам к допандемийному 2019 году.