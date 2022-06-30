Москва, , 14:01 — REGNUM История с замораживание российских золотовалютных резервов в США и ряде стран Западной Европы очень символично подводит к концу практику привлечения кредитования в экономику США и ЕС со стороны других стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Сегодня США и ЕС перестали быть первоклассными заемщиками на рынке капитала. Дальнейшая судьба кредитования со стороны Японии, Китая, Бразилии, Индии и Швейцарии остается под вопросом.

Ситуация обостряется невиданным размахом инфляции в США и еврозоне, снижением деловой активности и рисками рецессии. На фоне дешевеющих на 10% долларов и евро кредитовать США и Евросоюз желающих точно не будет, особенно после того, как оказалось, деньги неугодным странам могут и не вернуть.

Очень большое разочарование сегодня, вполне вероятно, разделяют сегодня Япония и Китай. Именно эти страны нарастили вложения в ФРС США до почти 20% от госдолга Америки. Несколько триллионов долларов год, вложенных ранее, теряют свою стоимость. Праздник жизни за счет инвесторов будет только нарастать.

США имеют хорошую практику выходов из экономических кризисов через войны в других странах. Сегодня все иначе. Доллар и доверие к нему будет катастрофически снижаться в ближайшие годы, а масштабное и оперативное избавление от американского госдолга тем же Китаем приведет к непредсказуемым геоэкономическим всплескам напряженности.

Американский госдолг сегодня превышает $30 трлн, не факт, что даже на фоне падения стоимости доллара американский монетарные власти смогут его корректно обслужить. Скорее всего, на примере с Россией, проблемы кредиторов США и в перспективе ЕС останутся их проблемами.

Мир меняется, это значит, что сегодня монетарным властям России следовало оперативно и прагматично разработать и реализовать стратегию по направлению доходов от экспорта не в токсичные мировые резервные валюты, храня их в сомнительных юрисдикциях, а в рублевые инструменты, а в реальный сектор экономики, включая быстроразвивающиеся отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как энергоемкие блокчейн-вычисления и экомайнинг.

Эпоха безнадежных инвестиций трудовых рублей в сомнительную иностранную валюту, превращающимися в фантики, вполне очевидно, должна быстро подойти к логическому концу. Сильный работающий рубль обязан стать фундамента блага для бизнеса и граждан России, символом ее устойчивой финансовой системы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозка российских активов на Западе является одной из величайших краж в истории, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

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