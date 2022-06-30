Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Марта Кауфман, соавтор сценария сериала «Друзья», вновь высказалась об отсутствии в нём темнокожих персонажей. Об этом 30 июня пишет Daily Mail.

Друзья Цитата из т/с «Друзья». 1994. США

Как отмечает издание, Кауфман извинилась перед зрителями за отсутствие расового разнообразия в шоу и призналась, что ей за это «стыдно». «Я многому научилась за последние 20 лет. Признать и принять вину непросто. Мне стыдно, что я ничего не знала 25 лет назад», — высказалась она. Кауфман также пообещала выделить $4 млн Университету Брандейса в Бостоне, в котором она училась, на создание профессорской должности на факультете африканских и афроамериканских исследований.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Друзья» признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения — его создателями являются Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Шоу транслировалось с 1994 по 2004 год.

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