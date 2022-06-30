Калуга, 30 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Команда студентов из Калуги стала одним из победителей проекта «Финмедиатека. Жюри высоко оценило карточки калужан «Вредные советы по финансовой грамотности», в которых студенты показали, какие ошибки можно сделать, если неправильно распорядиться своими финансами. Об этом 30 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Калужское региональное отделение Банка России Победители проекта получили дипломы и призы

Калужскую команду представляли студенты регионального филиала Финуниверситета, двое из которых являются финансовыми волонтёрами и хорошо знают, что такое финансовое просвещение. Созданные на проекте материалы по сложным финансовым темам студенты доступно осветили в необычных форматах — роликах, карточках, плакатах, ребусах, комиксах, викторинах, телепередачах. Всего на конкурс прислали 108 работ. Дипломами победителей отмечены лучшие работы команд в каждом городе-участнике проекта

«На онлайн-встречах с экспертами студенты разбирались, какая информация о финансовых процессах, продуктах и услугах важна для разных групп населения, с какими проблемами в области финансов люди чаще всего сталкиваются. Студенты задавали много вопросов, обсуждали примеры из жизни, в итоге появились интересные творческие идеи, как через соцсети рассказать людям разного возраста о необходимости грамотно распоряжаться своими финансами», — отметила Ирина Карлаш.

Проект «Финмедиатека», организованный Финансовым университетом при правительстве РФ совместно с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу, проходил с апреля по май 2022 года. Всего в «Финмедиатеке» приняли участие более 100 студентов из Калуги, Москвы, Владимира, Курска и других городов ЦФО. Студенты участвовали в онлайн-брифингах с экспертами Банка России, на которых они узнали о том, как распознать финансовую пирамиду, отразить атаки мошенников и грамотно управлять своими сбережениями. По итогам встреч конкурсанты создавали творческие проекты по финансовой грамотности для социальных сетей. Общей площадкой для размещения проектов стало сообщество «Финмедиатека» в «ВКонтакте».