Тамбов, 30 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области 30 июня выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 479 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 429 пациентов, в том числе 5 — за последние сутки.

За весь период скончались 2437 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.