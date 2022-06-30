Воронеж, , 13:59 — REGNUM Условный срок получил бывший исполняющий обязанности ректора Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I Алексей Попов. Решение по уголовному делу о присвоении имущества в крупном размере вынес 30 июня Центральный районный суд Воронежа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом и следствием установлено, что в марте 2021 года осуждённый, являясь исполняющим обязанности руководителя вуза, начислял необоснованно премии штатным сотрудникам, которые забирал себе. Таким образом он похитил более 800 тысяч рублей.

Суд признал бывшего врио ректора виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в органах системы образования на три года. Деньги изъяты у Попова и возвращены образовательному учреждению.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Попов занял пост врио ректора ВГАУ в августе 2020 года, а 11 марта 2021-го был задержан.