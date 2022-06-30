Салехард, 30 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Югра и Ямал стали лучшими по цифровой трансформации и поддержке IT-отрасли в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов озвучил рейтинг лучших субъектов РФ по цифровой трансформации и поддержке IT-отрасли.

По цифровой трансформации рейтинг возглавили Ямал, Татария и Югра. По мерам поддержки IT-отрасли, которые регионы стали внедрять после указа Владимира Путина в связи с санкциями, лучшим стал Ямал.

Кроме того, Ямал возглавил рейтинг регионов по доступности интернета, и по данным Росстата в регионе 97% домохозяйств имеют широкополосной доступ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Всего на Ямале около 1300 государственных и муниципальных услуг оказывается в электронном виде. К порталу госуслуг подключены почти 90% жителей. Доля массовых социально значимых услуг в электронном виде составляет 95%.