Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал, заявил 30 июня заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Только воля действительно суверенных и независимых сторон конфликта может послужить фундаментом для подлинного компромисса и согласия. Только открытый диалог между равными публичными субъектами способен обеспечить необходимые результаты в построении справедливого миропорядка. И, напротив, попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал», — заявил Медведев.

По его словам, несмотря на сегодняшний кризис в международных отношениях, Москва продолжает выступать за равную и неделимую глобальную безопасность.