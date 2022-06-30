Сана, 30 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Командование йеменского движения «Ансаралла», члены которого известны как хуситы, объявило о разработке новых баллистических ракет. Об этом 30 июня сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление главы движения Абдул-Малика аль-Хути.

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По его словам, повстанцы соблюдают условия перемирия с правительством Йемена, но при этом готовы к продолжению военных действий как на территории страны, так и за её пределами.

«Мы достигли продвинутого уровня военного потенциала, которым не обладают многие арабские страны. Производство различных ракет идет непрерывно и совершенствуется. День ото дня наше ракетное вооружение становится все более точным и разрушительным», — заявил Абдул-Малик аль-Хути.