Астрахань, , 13:57 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 8 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

30 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 979 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 433 человека выписаны после курса лечения, в том числе 8 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 15 человек. Подтвержден один новый летальный случай.