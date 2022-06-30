Казань, , 14:04 — REGNUM В столице Татарии днем 30 июня произошла аварий, без холодного водоснабжения остались 1610 человек. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Воду отключили Anders Adermark

Об аварии, произошедшей на водопроводе диаметром 400 мм на улице Равнинная, стало известно в 13:10 (мск).

На время проведения восстановительных работ под отключение попали 13 многоквартирных жилых домов и 15 частных жилых домов с населением 1610 человек, в том числе 457 детей, шесть административных зданий и один детский сад.

Для жителей организован подвоз воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 20 апреля в Казани из-за коммунальной аварии без воды остались 7,7 тыс. жителей.

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