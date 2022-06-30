Донецк, , 13:56 — REGNUM Украинские войска открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 13:30 с позиций в Авдеевке был нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка. Всего боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел с применением ракетной системы залпового огня «Град» населённого пункта Озеряновка.