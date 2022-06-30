Владимир, , 13:55 — REGNUM Визит председателя правительства РФ во Владимирскую область Михаила Мишустина был очень хорошо продуман, и очень хорошо подготовлен, — считает политолог Марат Баширов.

Михаил Мишустин Иван Шилов

«Очень важным я считаю одобрение идеи «Алмазной долины» в Карабаново», — рассказал эксперт корреспонденту ИА REGNUM

Напомним, в городе Карабаново Владимирской области планируется организовать производство из алмазов и карбида кремния, а также синтез моно/поликристаллов и эпитаксиальных структур этих минералов. На данный момент при помощи синтетических алмазов специалисты производят микросхемы, оптические приборы и инструменты.

«Очень важно, что Михаил Мишустин увидел не только объекты, которые являются еще только перспективными, но так же и действующие производства и стройки, в частности, производство радиаторов в Киржаче. С точки зрения премьер — министра, они эстетичны и эффективны по теплоотдаче», — продолжил Марат Баширов.

«Надо помнить, что Владимирская область — своеобразный «спутник» Москвы, и Москва, как крупный субъект Российской Федерации, очень часто «оттягивает» на себя различные ресурсы. И создание особой экономической зоны во Владимирской области очень важно для того, чтобы у региональной власти было что предложить Москве. Важно, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Авдеев поставил в фокус разговора с премьер-министром темы ускоренного подключения к газу, электроснабжению, объектам водоотведения. Это тоже все очень важно для тех людей, которые будут заниматься промышленным производством на территории области», — подчеркнул эксперт.

«И, конечно, нельзя было оставить без внимания транспортную доступность региона. Мы знаем, что через Владимирскую область проходит автомагистрали «Москва-Казань», но это требует создания региональной сети дорог и большого количество автомобильных развязок», — завершил свой комментарий Марат Баширов.

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