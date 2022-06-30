Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Проводя специальную военную операцию на Украине, Российская Федерация реализовала своё право на самооборону. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«Согласно статье 51 Устава организации (ООН — прим. ред.), Россия реализовала неотъемлемое право на самооборону», — отметил политик.

Он добавил, что соответствующее уведомление было направлению генеральному секретарю ООН и в Совет безопасности ООН.

«Цель спецоперации — защита людей, которые годами подвергались бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима, нарушающего все возможные стандарты и нормы», — заключил Дмитрий Медведев.

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Напомним, 29 июня президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине нацелена на освобождение Донбасса. Она идёт по плану.

«Конечная цель — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России», — сказал Путин.