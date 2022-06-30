Москва, , 13:54 — REGNUM Законопроект, позволяющий больницам и поликлиникам тратить средства ОМС не только собственно на медпомощь пациентов, но и на модернизацию и зарплаты, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается изменить правовой режим расходования средств обязательного медицинского страхования, получаемых медицинскими организациями за оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, путем исключения из федерального закона положений, обязывающих медицинские организации расходовать денежные средства лишь целевым образом в соответствии с перечнем расходов, установленных в ч. 7 статьи 35 федерального закона (в соответствии с расходами, включенными в структуру тарифа), а также положений, устанавливающих ответственность за нецелевое использование медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования.

Законопроект также предусматривает дополнение федерального закона прямой нормой, закрепляющей за медицинскими организациями право самостоятельно определять цели и порядок расходования средств обязательного медицинского страхования, полученных за оказанную медицинскую помощь гражданам по обязательному медицинскому страхованию.

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