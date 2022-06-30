Майкоп, , 13:53 — REGNUM Адыгея отправила очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Грузовики повезли десять тонн питьевой бутилированной воды. Она предназначается для российских военных, выполняющих свой воинский долг в Донбассе.

Инициатива отправки груза принадлежит активистам «Единой России». По словам её представителя Рамазана Афашагова, для российских бойцов формируются грузы в соответствии с потребностями. Собираются машины с продуктами питания или средствами личной гигиены.

«В настоящее время мы регулярно монитором ситуацию. По мере необходимости в виде продуктов питания или же средств личной гигиены периодически передаем гуманитарную помощь для наших военных», — отметил депутат города Майкопа.

Всего от регионального отделения партии «Единая Россия» в Адыгее отправлено в Донбасс более 64 тонн гуманитарного груза.