Вашингтон, 30 июня 2022, 13:53 — REGNUM Бывший партнер Руди Джулиани Лев Парнас, который работал адвокатом у бывшего президента США Дональда Трампа, приговорен 29 июня к 20 месяцем тюремного заключения за мошенничество с финансами предвыборного штаба и лжесвидетельствование, сообщает The Hill.
Приговор Парнасу, который также предусматривает штраф в размере $2,32 млн, был вынесен после того, как в октябре присяжные признали его виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний путем направления иностранных денег в политику США для продвижения своих интересов в бизнесе по производству легких наркотиков для развлечения.
Позже он признал себя виновным в заговоре с использованием электронных средств связи в марте за предоставление инвесторам ложной информации о своей компании Fraud Guarantee.
Джулиани сотрудничал с Парнасом во время правления администрации Трампа. Он был нанят с тем, чтобы раскопать компромат на тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.