Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Бывший партнер Руди Джулиани Лев Парнас, который работал адвокатом у бывшего президента США Дональда Трампа, приговорен 29 июня к 20 месяцем тюремного заключения за мошенничество с финансами предвыборного штаба и лжесвидетельствование, сообщает The Hill.

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Приговор Парнасу, который также предусматривает штраф в размере $2,32 млн, был вынесен после того, как в октябре присяжные признали его виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний путем направления иностранных денег в политику США для продвижения своих интересов в бизнесе по производству легких наркотиков для развлечения.

Позже он признал себя виновным в заговоре с использованием электронных средств связи в марте за предоставление инвесторам ложной информации о своей компании Fraud Guarantee.

«Теперь Парнас будет отбывать срок в тюрьме за свои многочисленные преступления», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса. — Не довольствуясь обманом инвесторов в своем бизнесе Fraud Guarantee на сумму более 2 миллионов долларов, Парнас также обманул американскую общественность, вкачав российские деньги на выборы в США и солгав об источнике средств для политических пожертвований».

«Мой офис будет продолжать активно преследовать тех, кто ставит личную и финансовую выгоду выше своей страны и своих инвесторов», — добавил он.

Джулиани сотрудничал с Парнасом во время правления администрации Трампа. Он был нанят с тем, чтобы раскопать компромат на тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.