Мадрид, 30 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. По мнению президента Польши Анджея Дуды, Белоруссия поддерживает Россию, однако официально присоединяться к спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины не станет. Он заявил об этом 30 июня журналистам на саммите НАТО в Мадриде.

Юлия Гринь Анджей Дуда

«Я не думаю, что Белоруссия официально присоединилась бы (к спецоперации ВС России — ред.)», — сказал он

При этом Дуда добавил, что существует определенного рода поддержка российской армии со стороны Белоруссии, уточнив, что в республике имеются госпитали, в которых проходят лечение российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что украинские войска испытывают дефицит топлива после потери контроля над Лисичанским НПЗ.