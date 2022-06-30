Сеул, 30 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено расширить масштабы официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2023 году на 12,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Хан Док Су.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в следующем году на ОПР будет выделено 4,5 трлн вон (~$3,4 млрд), что на 502 млрд вон (~$386,2 млн) больше, чем в текущем году.

В настоящее время Южная Корея занимает 15-е место среди 29 государств-членов Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Созданный в 1961 году Комитет содействия развитию проводит работу по поощрению взаимопомощи с целью создания крепкой системы международного сотрудничества.

Напомним, что Южная Корея присоединилась к Комитету в 2010 году.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Юн Сок Ёля стремится стать одним из десяти крупнейших доноров среди стран-членов ОЭСР.

Официальная помощь в целях развития (ОПР) — один из видов иностранной помощи, один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию.