Донецк, 30 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел с применением ракетной системы залпового огня «Град» населённого пункта Озеряновка. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 13:00 зафиксирован удар из миномёта из Авдеевки по Минеральному, выпущено шесть мин калибра 120 мм.

В 13:10 боевики из Нелеповки обстреляли Озеряновку, применив РСЗО «Град». Всего из установки БМ-21 выпущено десять ракет.