Варшава, 30 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Спустя год после того, как мигранты начали пересекать белорусско-польскую границу Европейского союза, в Польше завершилось строительство новой пограничной стены, и в честь этого события ожидается приезда в пограничный район премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщает 30 июня Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В пятницу 1 июля польские власти также отменят чрезвычайное положение на границе, из-за которого журналисты, правозащитники и другие лица не могли следить за тем, как развивается миграционный кризис. По меньшей мере 20 мигрантов погибли в холодных лесах и болотах этого района.

Открыв свои двери для миллионов украинцев, Польша в то же самое время полным ходом вела работы по строительству 5,5-метровой стены вдоль 186-километровой северной границы с Белоруссией.

Стена предназначена для того, чтобы не впустить в ЕС беженцев иного сорта: тех, кто спасается от войн и нищеты на Ближнем Востоке и в Африке.

Правозащитники видят двойные стандарты в разном отношении к украинским беженцам — они славяне, в основном христиане и женщины — и беженцам с Ближнего Востока и из Африки, многие из которых мусульмане и мужчины.

«Если подвозишь беженца на украинской границе, ты — герой. Если сделаешь то же самое на белорусской границе, ты — контрабандист и можешь сесть в тюрьму на восемь лет», — говорит основатель и генеральный директор польской неправительственной организации помощи беженцам «Открытый дом» Наталья Геберт.

В опубликованном в июне докладе Human Rights Watch говорится, что Польша «незаконно, а иногда и с применением насилия, выдворяет мигрантов и просителей убежища назад в Белоруссию». Amnesty International также подробно описала серьезные нарушения прав человека.