Тбилиси, , 00:46 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан выступила с резкими антироссийскими заявлениями, сообщает 30 июня Первый канал грузинского телевидения.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Именно Путин развязал эту агрессивную и жестокую войну против Украины, и именно Путин может остановить её. Соединенные Штаты, Европа, друзья Грузии, которые в течение последних 30 лет делали всё, чтобы помочь Грузии на её пути к евроатлантической интеграции, будут продолжать это делать. Для грузин очень важно помнить, что Россия оккупирует 20 процентов грузинских территорий. Россия — это та, кто пытался уничтожить ваш язык, Россия — это та, кто оскорбляла ваши церкви и использовала их в качестве лавок для скота. Если есть какие-либо вопросы о том, что значит дружба с Россией для Грузии, то вам просто нужно посмотреть на линию административной границы, и вы увидите. Ваши друзья находятся в США и Европе. Это путь к миру, свободе и процветанию Грузии», — сказала Дегнан.

Вероятно, посол США, говоря о церквях, имела ввиду евангельский сюжет об изгнании торгующих из храма.