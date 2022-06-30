Наблус, Палестина, , 13:50 — REGNUM Десятки израильских поселенцев вступили в столкновения с палестинцами в районе палестинского города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом 30 июня сообщает информационное агентство Quds.

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По данным журналистов, столкновения начались после того, как израильские поселенцы попытались проникнуть к могиле Иосифа — святыне, одинаково почитаемой иудеями и мусульманами.

Отмечается, что для защиты израильских паломников в район прибыли подразделения израильской армии, которые начали разгон палестинских демонстрантов. По предварительным данным, в результате столкновения ранения получили десятки человек с обеих сторон.

Ранее сообщалось о том, что израильские военные снесли дом палестинской семьи в районе города Ятта на юге региона Западного берега реки Иордан.