Кишинёв, 30 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Высокие темпы инфляции в Молдавии спровоцированы неправильной внешней политикой Национального банка. Об этом заявила на телеканале Moldova 1 премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«На мой взгляд, действия по борьбе с инфляцией не были достаточно продуманными и своевременными. Вот почему мы достигли такого высокого уровня инфляции», — сказала глава правительства.

По её мнению, инфляцию в том числе провоцируют негативные ожидания в стране. Гаврилица призвала сотрудников Нацбанка в прогнозах роста инфляции «умерить эти ожидания».

Напомним, апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%, а мае — до 29,05%. Как заявила 24 июня президент республики Майя Санду, пока нет признаков того, чтоб инфляция снизится.