Донецк, , 13:46 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка, а также населённые пункты Минеральное и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:30 и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 13:00 ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм по Минеральному и в 13:10 — десять ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по Озеряновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащим прошла 30 июня в Ряжском районе Рязанской области.