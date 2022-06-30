Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан 29 июня осмотрели ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» на «Адмиралтейских верфях», куда прибыли с рабочим визитом.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Эта экспедиция для нашей страны исключительно важна — платформа будет выполнять самые ответственные задачи по социально-экономическому развитию нашей арктической зоны. Выход платформы «Северный Полюс» в море еще раз доказывает — никто не может нас блокировать, ограничивать, замораживать. Даже если им этого очень хочется», — отметил Медведев.

«Условия потрясающие для всех — для научных сотрудников, для экипажа. Такого еще не было: чтобы одноместные каюты, со всеми удобствами. Главное — полная безопасность <…> Как не поддерживать, если это нашей стране нужно. Мы еще в 2018 году принимали это решение», — сказал он во время общения с кораблестроителями и полярными исследователями после осмотра платформы.

В заключении судостроители вручили Медведеву модель ледостойкой платформы, а глава Петербурга подарил ему учрежденный в Петербурге памятный знак «350 лет Петру Великому».

«Полярная плавучая станция войдет в состав научно — экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Она не имеет аналогов в мире, может принимать на борту тяжелые вертолёты. Экипажу и научному персоналу будут обеспечены комфорт и безопасность для жизни и работы в условиях Арктики», — сообщает Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что платформа прошла ходовые испытания в мае. Планируется что «Северный полюс» встанет под флаг в Санкт-Петербурге в июле, после чего отправится в Мурманск, откуда выйдет в экспедицию, начало которой назначено сентябрь 2022 года.