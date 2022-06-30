Казань, , 13:44 — REGNUM В Татарии 1 июля ожидается сильный северный ветер, в отдельных районах республики не исключены грозы. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, днем и вечером 1 июля на территории Татарии местами ожидается сильный северный ветер порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах временами возможны дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 ˚С, днем потеплеет до +21 ˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, непогода задержится в Томской области с 30 июня по 4 июля.

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