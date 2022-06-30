Владикавказ, , 13:44 — REGNUM В Северной Осетии создана благотворительная служба, которая будет оказывать помощь родителям тяжелобольных детей. Обратиться на горячую линию этой службы могут родные детей, у которых диагностированы заболевания, требующие больших денежных средств для лечения.

Благотворительность

Помощь также будет оказываться в оплате технических средств реабилитации, в выезде к месту лечения и проживании, поиске необходимых лекарственных средств и оплате за них, в случае если родители ребенка сами не имеют достаточно средств для лечения.

Помощь инициаторам проекта окажут правительство Северной Осетии, агентство стратегических инициатив, Общероссийский народный фронт и фонд «Росконгресс».