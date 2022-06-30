Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Для России больше не существует Совета ООН по правам человека (СПЧ), который Россия покинула вскоре после начала специальной военной операции. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Россия приняла решение выйти из состава СПЧ после того, как Генассамблея ООН под давлением Запада приостановила участие РФ в Совете по правам человека.

«Абсолютно неприемлема попытка демонстративно наказать Россию, как постоянного члена Совета безопасности, осуществляющую свою внутреннюю и внешнюю политику. Безусловно, такие неправомерные, политически мотивированные шаги подрывают любое доверие к его (СПЧ, — прим. ред.) дальнейшей деятельности. Для нас этого органа больше не существует», — заявил Медведев, комментируя ситуацию вокруг Совета ООН по правам человека.

Политик добавил, что эта площадка для нас закрыта, а общение на других площадках пока нереально. Медведев отметил, что это касается и Совета Европы.

«Мы, в целом, с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по легкомыслию вступили ещё в детском возрасте развития современной российской государственности», — заключил Медведев.