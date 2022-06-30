Москва, , 13:45 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) готов вместе с депутатами Госдумы обсудить вопрос сокращения своих собственных расходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил председатель ПФР Андрей Кигим в ходе обсуждения в Госдуме отчета об исполнении бюджета этого фонда за 2021 год.

Андрей Кигим

Во время заседания первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев напомнил, что осенью 2021 года фракция выступила против строительства дворцов пенсионных фондов, в результате ПФР поддержало эту позицию и сократило свои расходы на эти цели.

«Безусловно, нам не хотелось бы в следующем году ставить вопрос об уменьшении численности работников пенсионного фонда и уменьшения зарплаты. Мы должны обеспечить бесперебойное объединение фондов при невозможности отказов хоть кому-то в выплате», — сказал Кигим.

Он добавил, что ПФР готов предоставить депутатам все виды своих расходов.

«Я считаю, что это разумный вариант. Если вы не возражаете, мы готовы увидеться, показать расходы и вместе посмотреть, что позволило бы безболезненно оптимизировать расходную часть», — заключил глава ПФР.