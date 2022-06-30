Ижевск, , 13:41 — REGNUM «Единая Россия» по итогам конференции регионального отделения партия выдвинула кандидатом для участия в выборах главы Удмуртии действующего руководителя республики Александра Бречалова. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения партии.

Переносные избирательные урны Денис Абрамов © ИА REGNUM

Кандидатура выбиралась путем тайного голосования, Бречалова поддержало большинство участников конференции. Обращаясь к жителям республики, которые примут участие в голосовании, Бречалов призвал доверять и ориентироваться только на то, что сделано.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Удмуртии состоятся 9–11 сентября 2022 года. Ранее с кандидатами для участия в выборах определились КПРФ — Александр Сыров, ЛДПР — Тимур Ягафаров, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - Вадим Белоусов. Также документы в Центризбирком Удмуртии для участия в выборах подал Владимир Сегал, который выдвигается от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».