История вопроса

Согласно международной Красной книге, в 2018 году критическая опасность исчезновения угрожала 5583 видам растений и животных во всём мире. Последняя редакция Красной книги России вышла в 2017 году: в неё было внесено 415 видов флоры и фауны.

Помимо естественных причин, к вымиранию животных и растений приводит активная деятельность человека: загрязнение окружающей среды, добыча полезных ископаемых, вырубка лесов, охота и рыболовство, - особенно в нарушение законов.

