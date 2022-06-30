Оренбург, 30 июня 2022, 13:39 — REGNUM В Оренбурге сотрудники детского загородного лагеря проинформировали Россельхознадзор о дикой истощенной птице, сообщили 30 июня в надзорном ведомстве.
С территории лагеря птицу доставили в Оренбургское районное управление ветеринарии. Специалисты вынесли вердикт, что видимые признаки инфекционных заболеваний у сокола отсутствуют.
Сокол определён на ферму «Птица удачи» в посёлке Сергиевка Оренбургского района для проведения карантина, лечения и ухода. Ветеринары будут производить круглосуточный контроль за состоянием птицы, до полного восстановления.