Оренбург, 30 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудники детского загородного лагеря проинформировали Россельхознадзор о дикой истощенной птице, сообщили 30 июня в надзорном ведомстве.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области Сокол

С территории лагеря птицу доставили в Оренбургское районное управление ветеринарии. Специалисты вынесли вердикт, что видимые признаки инфекционных заболеваний у сокола отсутствуют.

Сокол определён на ферму «Птица удачи» в посёлке Сергиевка Оренбургского района для проведения карантина, лечения и ухода. Ветеринары будут производить круглосуточный контроль за состоянием птицы, до полного восстановления.