Вильнюс, 30 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Еврокомиссия опубликует правила транзита товаров через Литву в ближайшее время. Об этом 30 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Nauseda2019.lt Гитанас Науседа

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами», — приводит слова Науседы издание Tagesspiegel.

Он добавил, что Литва выступает против «зелёного коридора» для специальных грузов.

Ранее Reuters сообщало, что транзит российских грузов в Калининградскую область через Литву может быть возобновлён через несколько дней благодаря компромиссу, достигнутому между Евросоюзом и Вильнюсом.

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