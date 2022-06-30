Анкара, , 13:39 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции июня нанесли упреждающий удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских отрядов народной самообороны на севере Сирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба турецкого минобороны на своей странице в одной из соцсетей.

ВС Турции в Сирии Минобороны Турции

Также на выложенной турецкими военными в интернет видеозаписи, прикреплённой к сообщению, видно, что удары наносились с использованием крупнокалиберных самоходных орудий, танков, вооружения БПМ, РПГ и стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.

При этом такой удар по позициям курдских формирований был нанесён турецкими военным спустя день после того, как Анкара согласилась снять свои возражения по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде опровергла информацию в СМИ и интернете, согласно которой Анкара якобы передала Стокгольму списки для депортаций.