Ярославль, 30 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На выборы губернатора Ярославской области заявились 7 кандидатов, выдвижение закончилось 29 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Избирательная Комиссия Ярославской области

В качестве самовыдвиженца документы сдал 54-летний житель Ярославля Алексей Антипов. Основной род занятий — ремонт автотранспорта. 50-летнего домохозяина Сергея Балабаева (в прошлом — депутата муниципалитета и облдумы) выдвинула партия «Яблоко». Согласно данным избиркома, Балабаев проживает в деревне Большесельского района.

Как самовыдвиженец идёт на выборы и врио губернатора области Михаил Евраев. Ему 51 год, в качестве места жительства указан Санкт-Петербург. «Коммунисты России» выдвинули 51-летнего Игоря Милорадова, он заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Ярославль». Милорадов зарегистрирован в Ярославле.

КПРФ выдвинула 66-летнего Михаила Парамонова, первого секретаря областного комитета партии. Помимо этого он является помощником депутата Ярославской областной думы. Парамонов прописан в Рыбинске.

ЛДПР направила на выборы депутата облдумы, 47-летнего заместителя ООО «Сельскохозяйственная Промышленная компания «Авангард» Владимира Смирнова. Он живёт в Ярославле. От партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинут Константин Тукеев, ему 57 лет. Тукеев проживает в Ярославском районе.

Теперь самовыдвиженцам предстоит представить в избирком подписи избирателей, а всем кандидатам — подписи муниципальных депутатов в поддержку их выдвижения. Выборы губернатора Ярославской области состоятся 11 сентября.