Оттава, 30 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) ответил на критику пользователей Сети, связанную с текстами треков в его недавней пластинке Certified Lover Boy. Об этом 30 июня сообщил портал HipHopDX.

Кадр из интервью Drake

Так, музыкант прокомментировал популярное видео в TikTok, на котором некий юноша в шуточной манере разбирает текст одного из треков в пластинке: «Пошёл ты, я действительно буду продолжать нести какую-то чушь!». Стоит отметить, что ранее рэпера неоднократно упрекали в однообразности смысловой составляющей его творчества.

Напомним, альбом Certified Lover Boy вышел 3 сентября 2021 года. Пластинка включила в себя 21 композицию, став шестым полноформатным релизом артиста.