Тверь, , 13:38 — REGNUM Более 70 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций, превышающим 200 млрд рублей, реализуется или планируется к реализации на территории Тверской области. Данные в своём отчёте об итогах деятельности регионального правительства представил 30 июня на заседании ЗС Тверской области губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства региона.

Тверь. На предприятии Пресс-служба правительства Тверской области

«Благодаря комплексным мерам поддержки наших предприятий и граждан, эффективной работе системы здравоохранения, ситуация в регионе в 2021 году оставалась стабильной», — сказал в ходе заседания Игорь Руденя.

По итогам 2021 года объём валового регионального продукта превзошёл показатели как 2020, так и 2019 годов, индекс промышленного производства составил 104%. В регионе, благодаря участию в федеральных программах, был реализован ряд крупных инвестиционных проектов с созданием почти трёх тысяч рабочих мест. Построено четыре детских сада на 570 мест, открыт первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, создано 90 центров «Точка роста» в сельских школах, Центр поддержки талантливой молодёжи в Вышнем Волочке и Центр цифрового образования IT-куб в Торжке, реализованы другие важные инициативы в экономике и соцсфере.

В 2021 году регион получил по линии Минпромторга поддержку в более чем 1,3 млрд рублей. Более 680 млн рублей было направлено в помощь тверским предприятиям федеральным Фондом развития промышленности. В 2021 году в тверской области создан государственный инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3», резидентами парка уже стали три компании, которые приступили к реализации инвестпроектов К 2030 году власти рассчитывают на создание на территории парка более 2 700 рабочих мест и привлечение более 10 млрд инвестиций. Наиболее перспективной площадкой для развития промышленности глава региона назвал ОЭЗ промышленно-производственного типа «Эммаусс» — предложение по её созданию получили поддержку федеральных властей.

В целом в 2021 году в Тверской области создано 2 873 рабочих места. В настоящее время в регионе реализуется и планируется к реализации более 70 инвестпроектов с объёмом инвестиций более 200 млрд рублей, что позволит создать свыше 30 тысяч рабочих мест.