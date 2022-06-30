Москва, 30 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) просит мэра Москвы Сергея Собянина включить кондиционеры в метро и в пригородных электричках. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя столичного градоначальника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

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Несмотря на жаркую погоду в Москве в значительной части поездов Московского метрополитена и железнодорожных составах для выполнения пригородных перевозок не работают кондиционеры, что создаёт серьёзные бытовые неудобства и представляет собой угрозу для здоровья пассажиров московского метро и пригородных электричек, отмечается в документе.

«В связи с многочисленными обращениями граждан прошу Вас обеспечить бесперебойную работу кондиционеров в вагонах Московского метрополитена и железнодорожных составах для выполнения пригородных перевозок, следующих по территории Москвы по крайней мере в час пик», — говорится в письме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москву 2 июля вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.