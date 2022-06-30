Бейрут, , 13:41 — REGNUM Представители властей Саудовской Аравии посетили Бейрут для неофициальных переговоров с руководством ливанского движения «Хезболла». Об этом 30 июня сообщает Al-Sharq-al-Awsat со ссылкой на свои источники.

Флаг Хезболлы MOHAMED IBRAHIM

По их данным, встреча делегаций прошла в марте 2022 года. Отмечается, что саудовская сторона обратилась к лидерам «Хезболлы» с предложением повлиять на йеменских повстанцев-хуситов, чтобы те прекратили обстрелы саудовской территории. В качестве ответного шага, Саудовская Аравия обязалась деблокировать территорию Йемена и способствовать отставке президента страны Абд-Раббу Мансура Хади.

Журналисты издания отмечают, что переговоры прошли успешно, президент Хади покинул свой пост, а стороны конфликта в Йемене в итоге договорились о перемирии.