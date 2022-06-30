Рязанская область, 30 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащим прошла 30 июня в Ряжском районе Рязанской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили глава муниципалитета Андрей Насонов.

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В последний путь проводили подполковника Сергея Москвичева.

«Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует жизнью за свою страну. Сергей Владиславович был настоящим офицером. Его подвиг будет жить в памяти поколений! Вечная память герою!», — написал глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно о погибшем на Донбассе брянском военном.