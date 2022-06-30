Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Россия с облегчением покинула Совет Европы, а также Совет по правам человека ООН, который утратил свои первородные функции. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Взять хотя бы Совет по правам человека ООН, который, очевидно, утратил свои первородные функции. Для нас этого органа больше не существует», — сказал Медведев.

По его словам, эта площадка для России закрыта, а общение в других местах пока нереально.

«Это же касается и Совета Европы. Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности», — добавил Медведев.

Он отметил, что не появилось новой европейской площадки, где можно обсуждать новую конфигурацию системы безопасности.