В Курской области за сутки госпитализирован 21 ковид-пациент
Курск, 30 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Pskov.ru
ПЦР-тестрирование на COVID-19
30 июня выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 119 тыс. 321 случай заражения коронавирусом.
Выписаны после выздоровления 116 тыс. 350 пациентов, в том числе 37 — за последние сутки.
Всего скончались 2488 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.