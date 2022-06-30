Курск, 30 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

30 июня выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 119 тыс. 321 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 350 пациентов, в том числе 37 — за последние сутки.

Всего скончались 2488 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.