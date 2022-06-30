Чебоксары, 30 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах будут судить местного жителя, которого обвинили в мошенничестве: следствие считает, что он обещал организатору нелегального казино передавать взятки сотрудникам правоохранительных органов, а также способствовать прекращению уголовного преследования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний житель Чебоксар. По версии следствия, обвиняемый убедил потерпевшего, незаконно занимавшегося игорным бизнесом, в наличии связей с должностными лицами правоохранительных органов республики. По данным прокуратуры, с июля 2021 года по март 2022 года он обманным путём ежемесячно получал от знакомого до 600 тыс. рублей якобы для последующей передачи в виде взятки правоохранителям за получение служебной информации и общее покровительство.

По оценке следствия, в общей сложности обвиняемому передано 3 млн рублей, при этом у него не было реальной возможности исполнить обещанное, а полученные средства использовались на личные нужды.

Кроме того, правоохранители выяснили, что в конце апреля 2022 года под аналогичным предлогом он получил от потерпевшего 2 млн рублей якобы за решение вопроса о прекращении уголовного дела.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество», «Покушение на мошенничество»). Дело рассмотрит Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алатырском районе Чувашии с предпринимателя, осуждённого за мошенничество с грантовыми средствами, взыскивают через суд 250 тыс. рублей.

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