Оренбург, 30 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области пресекли попытку ввоза из Казахстана в Россию партии заражённых абрикосов, сообщили 30 июня корреспонденту РЕ в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Оренбуржью.

Абрикосы

Грузовик с опасным продовольствием выявлен на фитосанитарном контрольном посту «Сагарчин». В партии фруктов обнаружен карантинный вредный организм, ограниченно распространенный на территории Евразийского экономического союза — восточная плодожорка.

Лабораторно подтверждено наличие жизнеспособных карантинных объектов. Ввоз продовольствия запрещен. Возбуждено административное дело.