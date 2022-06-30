Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В мире формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, заявил 30 июня заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

По его словам, тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства.

«Ни одна из сфер общественной жизни не остается в стороне: и политика, и экономика и, конечно же, право — все эти сферы ждут значительные перемены», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.

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