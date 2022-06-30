Медведев заявил о формировании новой многополярной системы в мире
Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В мире формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, заявил 30 июня заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
По его словам, тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.
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