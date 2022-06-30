Владикавказ, 30 июня 2022, 13:31 — REGNUM В Северной Осетии обнаружено тело упавшего в реку Фиагдон жителя Моздокского района. Пытавшегося сделать селфи у арт-объекта «Зеркальный барс» и сорвавшегося в воду мужчину искали трое суток. Его тело было найдено на берегу реки в районе отеля «Форест», сообщили местные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел 27 июня. В поисках пострадавшего участвовали 40 спасателей и несколько десятков добровольцев. В соцсетях обратились ко всем мужчинам старше 18 лет помочь в разыскных работах. Были обследованы территории у рек Фиагдон и Ардон до слияния с Тереком.
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