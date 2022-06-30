Москва, 30 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Скоростной режим на отдельных участках дорог можно повысить до 150 км/ч, заявил начальник ГИБДД России Михаил Черников 30 июня в ходе пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МКАД. Москва. Ивановское

По его словам, российские дороги во многом стали превосходить «любые европейские», поэтому нужно безопасно «разогнать скорость».

«Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — сказал Черников журналистам.

Он напомнил, что МВД ранее предложило повысить скоростной порог на автострадах со 110 км/ч до 130 км/ч, и аварийность на таких участках не выросла.

Пропускная способность увеличилась, поэтому агрессия водителей уходит, пояснил глава ГИБДД. По его словам, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в России, как обещают в ГИБДД, появятся электронные водительские удостоверения.

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