Улан-Удэ, 30 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Бурятия приняла 37 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Шесть из них имеют российское гражданство, сообщил старший помощник прокурора региона Аюна Петухова, передаёт «Байкал-Daily».

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Лишь трое прибывших, как отмечается, были размещены во временных пунктах размещения.

В связи с этим сотрудник прокуратуры призвала депутатов Народного хурала Бурятии поддержать законопроект об оказании бесплатной юридической помощи.

«Законопроект разработан в целью оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой, Луганской Народных республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживавших на территориях указанных государств, вынужденно покинувших их, прибывшим и размещённым на территории республики», — отметила она.

В результате законопроект был принят большинством голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бурятии подписали с руководством Старобешевского района ДНР соглашение, в рамках которого республика будет помогать восстанавливать район.

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