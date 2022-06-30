Вальядолид, Испания, , 13:29 — REGNUM Гигантский флаг России был вывешен в центре испанского Бургоса перед праздником Святого Петра. Об этом пишет Burgos Conecta.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Через несколько часов после того, как баннер с флагом был вывешен, пожарная бригада Бургоса в сопровождении местной и национальной полиции сняла его.

Отмечается, что местные власти смутило наличие георгиевских ленточек по бокам от флага, и если бы это был лишь российский триколор, то его можно было бы вывесить без каких-либо проблем.